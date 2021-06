Rumor: Sony estaría planeando la adquisición de Arc System Works

La compra de estudios ha sido una tendencia a lo largo de las últimas generaciones. El claro ejemplo es Xbox y todos los equipos de desarrollo que ha adquirido en años recientes. Ahora, un nuevo rumor señala que PlayStation se estaría preparando para expandir su oferta con la posible adquisición de Arc System Works.

De acuerdo con Dealer Gaming, insider que previamente reveló la supuesta expansión de Ghost of Tsushima, PlayStation ya estaría planeado la adquisición de Arc System Works, estudio responsable por juegos de peleas como Dragon Ball FighterZ y Guilty Gear Strive, este último es actualmente una exclusiva del PS5.

I’ve already hinted at the Ghost Of Tsushima Expansion coming. Details leaked shortly after.

Today it’s all about Sony Studio acquisitions…

Think Arc System Works.

Think Guilty Gear.

Sony is apparently in talks with this team, late stages. Quality studio.#Xbox #PlayStation

