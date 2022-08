Konami tendría gran anuncio en Tokyo Game Show

Los eventos de videojuegos presenciales van regresando de forma constante, los ejemplos más claros son la Gamescom 2022, los mundiales de Pokémon en la ciudad de Londres, y ahora, la próxima parada es el Tokyo Game Show de 2022. Y si bien, compañías importantes como Xbox o Capcom se presentarán, llama bastante la atención que Konami hará su aparición.

La empresa va a tener una serie de presentaciones ligadas a juegos conocidos como Super Bomberman R 2, eFootball y hasta las nuevas temporadas que se vienen para el título más vigente de Yu-Gi-Oh! Sin embargo, se dejó un mensaje que indica la invitación al actor de voz, Yuji Kaji, a presentar un nuevo videojuego de la compañía, este de una franquicia “querida por todo el mundo”.

La única pista que se tiene respecto al regreso de una franquicia de Konami, sería el supuesto remake de Metal Gear Solid 3, rumor que ha sonado básicamente desde hace meses atrás. Y ahora que el título ha sido descontinuado de manera digital para varias plataformas, sería un paso positivo para la compañía ponerlo disponible de nuevo.

Por su parte, Castlevania quedaría un tanto descartado dado que hace no mucho cumplió su más reciente aniversario, con el lanzamiento de los juegos que llegaron a Game Boy Advance en forma de colección. Además, aún no hay directores o productores que estén dispuestos a llevar las riendas de la franquicia, misma que no ha tenido juegos desde la variante Lords of Shadow 2.

Vía: Konami