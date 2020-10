Kojima finalmente habla sobre los rumores de Death Stranding 2

Como seguramente ya sabes, Hideo Kojima y todo su equipo en Kojima Productions ya se encuentran trabajando en su siguiente gran proyecto, pero ¿exactamente qué se traen entre manos? Hace no mucho tiempo empezaron a circular varios rumores señalando que en realidad ya preparaban la secuela de Death Stranding, y ahora el propio Kojima se ha pronunciado al respecto.

A mediados de este año, Kojima publicó una imagen donde se podía apreciar la palabra “BRIDGES” dibujada en el costado de un nuevo tipo de vehículo que no se había visto anteriormente, y por supuesto, esto desató muchísima especulación sobre la secuela para este juego.

Working on the concept with listening to “OASIS” by Kitaro I recently bought. I(I used to have the vinyl) Love the illustration by Shusei Nagaoka. pic.twitter.com/hRLyZmnhe5

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 27, 2020