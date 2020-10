Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine se retrasan hasta el siguiente año fiscal

La pandemia por el COVID-19 ha impactado de forma negativa a la industria una vez más. Durante su junta de inversionistas por el final del cuarto fiscal, Ubisoft ha revelado que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine ya no cumplirán con su fecha de lanzamiento original.

La compañía francesa ha mencionado que los retos impuestos por el COVID-19 han provocado que Far Cry 6 ya no cumpla con su fecha del 18 de febrero de 2021, y ahora saldrá en algún punto del siguiente año fiscal, es decir, entre abril de 2021 y marzo de 2022. Por otro lado, aunque Rainbow Six Quarantine no tenía una fecha de lanzamiento en específico, ha sufrido el mimo destino de Far Cry 6.

De esta forma, el último cuarto del año fiscal de Ubisoft estará cubierto por juegos como Prince of Persia: The Sands of Time Remake y de Riders Republic, que llegarán el 21 de enero y el 25 de febrero respectivamente. Esperemos tener más información sobre el futuro de la compañía.

En temas relacionados, Watch Dogs: Legion sufre un gran bug en Xbox One X. De igual forma, Ubisoft detalla las mejoras que tendrán sus juegos en la siguiente generación.

Vía: Daniel Ahmad