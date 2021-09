Kena: Bridge of Spirits finalmente debutó la semana pasada en consolas PlayStation y en PC a través de la Epic Games Store, pero ¿algún día también lo veremos en otras plataformas como Nintendo Switch o Xbox? Días antes de que se estrenara, Ember Lab habló sobre esta posibilidad y todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo para que veamos al título en todas las demás consolas modernas.

En una entrevista con Segment Next, Josh Grier, cofundador del estudio, dijo que por el momento no podían comprometerse a llevar Kena: Bridge of Spirits a otras plataformas, no obstante, es una posibilidad que muy probablemente explorarán en el futuro.

“Actualmente estamos enfocados en los lanzamientos de PlayStation y la Epic Games store, los cuales serán exclusivos temporales. Después de un tiempo y un descanso analizaremos si también lo lanzamos en otras plataformas. Hemos tratado de responder a las peticiones de la comunidad de la mejor forma posible.”

Como pudiste ver, Grier no cerró las puertas para que Kena: Bridge of Spirits también haga su debut en otras plataformas. La mala noticia es que, como Grier lo menciona, el juego es exclusivo temporal de PlayStation y Epic Games, por lo que no sabemos exactamente cuándo es que terminara esta exclusividad.

Por mientras, recuerda que ya puedes echarle un vistazo al gameplay que le hicimos al juego, donde te explicamos por qué es una de las mejores experiencias que puedes disfrutar actualmente.

Via: ComicBook