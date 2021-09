Se filtran los posibles juegos de PS Plus para octubre

Así como ha estado sucediendo estos últimos meses, los posibles juegos que los suscriptores de PlayStation Plus recibirán en octubre han sido filtrados, días antes de que Sony los anuncie de forma oficial. Desde hace un par de semanas se viene rumoreando sobre uno de ellos en particular, y parece que esta reciente suscripción ha confirmado nuestras sospechas.

De acuerdo con el portal francés, Dealabs, mismo que anteriormente filtró de forma correcta la alineación para septiembre, estos serán los juegos que llegarán en octubre como parte del servicio:

– Hell Let Loose | PS5

– Mortal Kombat X | PS4

– PGA Tour 2K21 | PS4

Hace un par de semanas, varias pistas indicaban que Hell Let Loose llegaría a PS Plus en octubre, y todo parece indicar que así será. En el caso de Mortal Kombat X, se habla que será su versión base, es decir, no será la Mortal Kombat XL Edition que incluye nuevos trajes, así como a todos los peleadores DLC que se lanzaron para este juego.

Por suerte no tendremos que esperar tanto tiempo para conocer la alineación oficial, pues si todo sigue de acuerdo al plan, Sony deberá estar anunciando los juegos este miércoles.

Via: Dealabs