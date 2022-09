Just Dance 2023 al fin es anunciado

Ubisoft Forward nos deleitó con anuncios importantes como el nuevo gameplay de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, el tráiler de avance de Skull and Bones y hasta el anuncio de la unión con pla plataforma de Netflix. Pero claramente, un sector de público estaba esperando ni más ni menos que la siguiente entrega de Just Dance.

Así, mediante un primer tráiler se dio a conocer la edición 2023 con nuevas canciones que son éxito de masas, incluso producciones originales que son exclusivas del juego. A eso se les suman los paquetes que van a llegar mediante pago individual. Aquí puedes checar el video:

Se ha confirmado que la fecha de salida para el juego es el próximo 22 de noviembre de 2023. Llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Ubisoft Forward