Juguete de Psyduck exclusivo de KFC causa sensación en internet

Puede parecer extraño y no muy creíble, pero uno de los Pokémon más populares de la primera generación es Psyduck, eso se debe a su diseño efectivo que a muchos les gustó en su momento. Este gusto por el pequeño pato llegó a tal grado de tener una aparición en la película Detective Pikachu, y ahora se ha convertido en toda una tendencia gracias a KFC.

Esta cadena de restaurantes de pollo frito en sus sucursales de China tuvo una idea millonaria, ya que decidió celebrar el día del niño de aquella región (1º de junio) con la inclusión de un juguete muy especial. Este es un Psyduck de tamaño considerable que tiene una habilidad especial, esta es la de bailar moviendo los brazos y girando un poco.

Cuando los usuarios se enteraron de su existencia, corrieron inmediatamente a su KFC más cercano (en China) para obtenerlo, y obviamente, hacer algunos memes con su singular danza.

Aquí hay algunos:

Psyduck goes viral this weekend in #China . #KFC launched a new kid's meal combo with #Pokemon #dolls . #Adorkable #Psyduck , instead of #Pikachu , becomes the popular one. Hard to get it. Sold out soon.#goodnight #コダック #Kodakku #ピカチュウ #Marketing #MarketingStrategy pic.twitter.com/wJ9qvFHai9

— Lens Lee (@ICBeijing) May 22, 2022