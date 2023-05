Jugadores quieren hacer boicot contra Xbox debido a cierto proyecto

Como ya se sabe, Xbox es una compañía que se encuentra en constantes cambios para lograr captar la atención de sus usuarios, justo uno de sus productos estrella es Game Pass. Y si bien se deberían concentrar en crear y mejores juegos, ya están pensando en una forma de ingresos que tal vez puede interrumpir la experiencia de muchos jugadores.

El proyecto que tienen en mente es el de insertar comerciales en los diferentes videojuegos que se vayan a lanzar, esto podría ser dentro de los mismos títulos triple A y posiblemente en el mismo Game Pass. Aún no se sabe con qué marca estarían aliándose para eso, pero se notan un tanto positivos en cuanto a la decisión de llevar por este nuevo camino a la empresa.

Ante esto, las críticas por parte de los fans no se han hecho esperar, mencionando que si llegan a implementar el acuerdo se van para siempre de la marca sin retorno, mencionando a PlayStation de por medio. También, algunos dicen que van a vender su Xbox y no renovarán la suscripción a Game Pass. Siendo así una especie de boicot a la marca.

Aquí los comentarios:

I’ll sell my Xbox the moment they start doing games with ads. Imagine being so far behind the competition and your response to that is… more ads to play from your ad filled dashboard.

(FYI) Xbox has been experimenting with other models, other than game pass, like timed slices of games or games with ads

Providing creators with options and choice enables them to experiment and do what they like, and actually create more immersive and creative experiences https://t.co/Tjmr0t118x pic.twitter.com/KtfBqVvde9

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 18, 2023