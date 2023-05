Cómo jugar Tears of the Kingdom a 60fps

¿Cansado de los problemas que presenta el último Zelda en la televisión porque se ejecuta a 30 fps? Veamos cómo puedes disfrutarlo con un mayor conteo de fotogramas por segundo. Existe una función poco utilizada en las televisiones modernas que permite jugar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Nintendo Switch a 60 fps, o al menos se aprecia con mayor fluidez. Sin embargo, tiene una desventaja que no todos estarán dispuestos a aceptar.

Zelda: Tears of the Kingdom tiene una resolución de 1600 x 900 píxeles en la televisión. Eso significa casi 6 veces menos píxeles que la resolución 4K. El chip de escalado en tu televisor 4K es clave para que se vea bien.

Pero lo más molesto para los ojos es que se ejecuta a 30 fps. Esto hace que el movimiento se vea “irregular”, ya que las teles están configuradas para un mínimo de 60 Hz, es decir, 60 fps.

Sin embargo, las televisiones modernas están equipadas con procesadores potentes capaces de agregar fotogramas adicionales para convertir una imagen de 30 fps en otra de 60 fps y hacer que se vea suave. Esto depende de la marca de la televisión y de la potencia de su procesador para que sea posible.

El canal de YouTube GamingTech se especializa en ajustar el HDR en juegos, especialmente en televisores LG OLED. Han comprobado que al activar la opción TrueMotion en la imagen, Zelda se ve tan suave como si se ejecutara a 60 fps. Puedes comprobarlo tú mismo en la comparación de este video:

Si tienes un televisor LG CX OLED o LG G2 OLED, debes activar el modo de imagen Standard, acceder a la configuración de imagen, ir a Opciones de imagen y activar TrueMotion con la opción Usuario.

En otros televisores, debes buscar la función equivalente. En algunos también funciona activando el Modo Deporte.

Como se puede ver en la comparación del video, con esta opción los movimientos en la pantalla son mucho más suaves, casi parece que el juego se estuviera ejecutando a 60 fps. Esto también se puede aplicar a otros juegos.

Por supuesto, como habrás notado, el truco tiene un inconveniente. No se puede usar en el Modo Juego de la televisión, solo en el modo Standard. La razón es que agrega cierta latencia. En el video también se muestra una comparación de latencia y no hay mucha diferencia, pero existe.

Vía: Gearrice

Nota del editor: Los juegos de Zelda no necesitan tanta precisión para ser jugados, sin embargo, cada jugador tiene su grado de sensibilidad en cuanto a la latencia o habilidad para ajustarse a ella. La buena noticia es que es muy sencillo activar o desactivar el TrueMotion, así que no pierdes nada con darle una probada.