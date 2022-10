Jugadores descubren cuánto hay que gastar para conseguir un juego con los puntos de PlayStation Stars

Oficialmente el programa de recompensas en consolas de Sony conocido como PlayStation Stars ha llegado a América, y esto ha llevado a los fans a preguntarse cuántos puntos van a necesitar para adquirir algunos juegos. Después de todo, la marca estableció que la obtención de estos acumulables les traerá recompensas en forma de contenido o trofeos exclusivos.

Los jugadores han descubierto la proporción de puntos obtenidos en comparación a la compra de títulos. Sony recompensará con 10 puntos PS Stars por cada $1 que los suscriptores de Plus gasten en juegos. Entonces, por ejemplo, si se compra el NBA 2K 23 por $74 después de impuestos, se obtendrán 740 puntos más los 50 puntos por completar el objetivo de la campaña (pues a la semana están poniendo retos).

En este momento, los usuarios pueden canjear puntos de PS Stars por cinco juegos a las siguientes tarifas:

– The Quarry – 17.500 puntos (precio de venta al público $ 69,99)

– Sekiro PS4: 15 000 puntos (precio de venta al público $59,99)

– Hades: 6.250 puntos (precio de venta al público $24,99)

– Cult of the Lamb – 6250 puntos ($ 24,99) – It Takes Two: 10,000 puntos ($ 39,99)

Todo eso significa, que los jugadores tienen que gastar $1,750 USD para desbloquear un solo juego de $69,99 USD. Eso es alrededor de 24 juegos de precio completo. Sin duda, Sony está fallando en dejar claro cuántos puntos se les va a otorgar con cada compra. Algo que tiendas como la de Nintendo Switch si hacen antes de que el usuario haga el gasto.

Vía: Tweaktown