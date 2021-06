Jugadores de Cyberpunk 2077 le han invertido 600 millones de horas al título

Cyberpunk 2077 ha recibido múltiples parches y actualizaciones estos meses, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, los esfuerzos de CD Projekt Red por mejorar el título no han pasado desapercibidos, y parece ser que cada vez más hay nuevos jugadores disfrutando las aventuras que Night City tiene por ofrecer.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego reveló que los fans ya le han invertido 600 millones de horas al juego, lo que equivaldría aproximadamente a 700 mil años.

Players have spent a total of 600 million hours in the game so far. That’s almost 70,000 years! #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/nMPeC82qZl

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 3, 2021