El último DLC para Dragon Ball Z: Kakarot estará disponible la próxima semana

Después de varios meses en silencio, Bandai Namco ha confirmado la fecha de lanzamiento para Trunks: The Warrior of Hope, el tercer y último DLC planeado para Dragon Ball Z: Kakarot, y no tendremos que esperar mucho para tener este contenido en nuestras manos.

Por medio de un nuevo gameplay, Bandai Namco confirmó que Trunks: The Warrior of Hope estará disponible el próximo 11 de junio. Todos aquellos que ya tengan el pase de temporada podrán obtener este contenido de manera instantánea. De igual forma, el DLC se podrá conseguir de forma separada.

Por el momento se desconoce si Bandai Namco tiene planeado más DLC para Dragon Ball Z: Kakarot. A menos que la compañía desee adaptar varias películas no canon a este videojuego, es muy probable que este sea el final del título, aunque no se descarta la posibilidad de ver una Complete Edition en un futuro.

Vía: Bandai Namco