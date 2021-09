Jugador dislocó su hombro al celebrar una victoria

Al ganar cualquier torneo de videojuegos, los jugadores usualmente celebran realizando algún tipo de gesto brusco. Usualmente esto es parte del evento y algunos festejos son recordados con cariño, como la victoria de HungryBox en EVO. Sin embargo, en esta ocasión esta exaltación no tuvo un final feliz, ya que una persona dislocó su hombro.

Durante el fin de semana se llevó a cabo Rivals of Aether en Sandusky, Ohio, Estados Unidos. En el evento se llevaron a cabo torneos de Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Brawl y Splatoon 2. Fue aquí en donde el jugador conocido como CakeAssault, logró la victoria. Sin embargo, su celebración fue tan grande, que se dislocó el hombro.

A popoff to put Hungrybox to shame. Congratulations to @CakeAssault_ for winning Rivals of Aether at Riptide! pic.twitter.com/AyePRiW0Me

— Not Panda | turndownforwalt (@turndownforwalt) September 12, 2021