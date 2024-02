Jugador de Pokémon pide matrimonio con las cartas TCG

El mundo de Pokémon se divide en varias ramas, pues hay quienes aman la parte de los videojuegos, el anime, la mercancía, los proyectos alternos, el competitivo oficial y claro, las cartas coleccionables, este último siendo el mercado más abarrotado con piezas que llegan a costar miles de dólares. Y esto nos lleva a una historia bastante interesante que se ha dado en torno a las tarjetas, pues tiene que ver con la relación amorosa de dos personas que son igual de fanáticos por los monstruos de bolsillo.

La persona protagonista de esta narrativa es Zachary Rodríguez, quien le hizo un mazo personalizado del TCG a su novia, en el cual se encontró con cartas que le han gustado bastante, pero la que más le llamó la atención fue una en la que el chico le estaba pidiendo matrimonio. La reacción ante esta propuesta ha sido positiva, dado que la chica aceptó por el cariño hacia su pareja y la manera tan original en la que le hizo tan importante pregunta.

Aquí lo puedes checar:

El momento se ha quedado inmortalizado dentro de un video de Youtube, y el cual fue comentado por la comunidad TCG de Pokémon, aplaudiendo la manera tan original en la que esta pareja estará tomando nupcias dentro de los próximos meses. Cabe decir, que muchos jugadores de este competitivo siempre son bastante cordiales y se ayudan entre sí, ya sea pasándose tips o intercambiando cartas que tengan repetidas para tener un deck mucho más completo.

El objetivo principal del TCG Pokemon es construir y personalizar mazos de cartas basados en Pokémon, entrenadores y energía, y usar esos mazos para competir contra otros jugadores. Cada jugador utiliza un mazo de cartas para realizar ataques y defenderse de los ataques del oponente, con el objetivo de reducir los puntos de salud (HP) de los Pokémon del oponente a cero. El juego se desarrolla siguiendo reglas específicas que determinan cómo se pueden jugar las cartas y qué acciones pueden realizar los jugadores durante su turno.

Recuerda que el Pokémon TCG sigue sacando oleadas constantemente.

Vía: Youtube

Nota del editor: Sin duda es una buena manera de pedir matrimonio, aunque la pobre carta quedo marcada con tinta que tal vez no se puede retirar. Por fortuna, no se trata de un Charizard de esos que valen miles de dólares, entonces digamos que no se perdió algo tan valioso.