Juego pirata de Smash se vuelve viral en redes por lo terrible que está

La piratería y los videojuegos han estado envueltos en un constante conflicto desde hace décadas. Por más que las grandes compañías lo intenten, parece que es un problema que nunca podrán solucionar y una de las que más se esfuerza por hacerlo es Nintendo, que seguramente no estará nada contento con la versión pirata de Super Smash Bros. que llegó recientemente a celulares.

Los usuarios de redes sociales recientemente descubrieron una copia pirata de Super Smash Bros. para teléfonos celulares, y más allá del descaro de copiar a prácticamente casi todos los personajes de Nintendo, el juego se volvió viral por lo divertido que son las voces de estos peleadores. Incluso Link tiene voz propia.

We should start quoting the character select screen for this unlicensed bootleg mobile game from the Cayman Islands the way we did w/ Step Brothers and Anchorman pic.twitter.com/GT6XXy3srP

— Alosha’s Huge Pathetic Comeback (@heynicejobstill) April 5, 2021