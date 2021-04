Destiny 3 no debutaría hasta, por lo menos, 2026

Seguramente Destiny 3 lucirá muy bien cuando finalmente se estrene en consolas de nueva generación, y no me refiero necesariamente al PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sino al hardware que vendrá después. Esto lo digo porque, de acuerdo con Bungie, no hay planes de estrenar Destiny 3 hasta, por lo menos, el 2026.

Según lo informa Bungie, seguirán trabajando en Destiny 2 y sus futuras expansiones hasta 2025, es decir, su secuela no vería la luz hasta al menos 2026. Sus desarrolladores confirmaron que cuadruplicaran sus esfuerzos en el contenido de Destiny 2, incluso ya hay planes de lanzar una continuación para Lightfall, expansión que se estrenará en 2022.

Como era de esperarse, los jugadores no están nada contentos con la noticia, en parte porque el estado actual de Destiny 2 no es del agrado de muchos. Otros consideran que Destiny 2 está en muy buen lugar actualmente y no les molesta seguir recibiendo actualización tras actualización.

En caso de que Bungie cumpla su palabra, Destiny 3 estaría llegando casi 10 años después que Destiny 2, y probablemente, también lo veamos para el PlayStation 6 y el siguiente Xbox.

Via: ComicBook