Jojo’s Bizarre Adventure: Thus Spoke Kishibe Rohan llegará a Netflix

Netflix sigue apostándole al anime. El día de hoy se llevará a cabo el Netflix Anime Festival directo desde Japón, en donde la compañía planea revelar más información sobre futuros proyectos relacionados con este medio de entretenimiento. Sin embargo, previo a esta celebración, la empresa ha decidido revelar una pequeña lista de animes que llegarán al servicio en un futuro.

Como lo reporta Variety, Netflix anunció que Rilakkuma’s Theme Park Adventure, Thermae Romae Novae, High-Rise Invasion, Thus Spoke Kishibe Rohan, y The Way of the Househusband se suman a la lista de los proyectos relacionados con el anime en desarrollo actualmente. De esta forma, 15 producciones están en camino a Netflix, algunas de estas, como Thus Spoke Kishibe Rohan solo serán transmitidas por la plataforma en occidente, mientras que otras serán animes complemente originales.

To truly capture the ways of the world, this manga artist will scour the globe for inspiration! All four episodes of Jojo’s Bizarre Adventure spin-off Thus Spoke Kishibe Rohan make their Netflix debut 2021. pic.twitter.com/cONOzo0d3B

— NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020