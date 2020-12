John Garvin y Jeff Ross, directores de Days Gone, abandonan Bend Studio

La industria de los videojuegos se encuentra en constante movimiento. De esta forma, vemos como varios desarrolladores abandonan puestos en los que han trabajos por años, ya sea para unirse a un nuevo equipo, o para comenzar su propia aventura en el medio. Ahora, recientemente se ha revelado que los directores de Days Gone, John Garvin y Jeff Ross, han abandonado Bend Studio.

Sin embargo, los desarrolladores no abandonaron el estudio al mismo tiempo. Por medio de Twitter, John Garvin reveló que no ha formado parte de Bend Studio desde el año pasado, pero no fue sino hasta el día de ayer que decidió compartir esta información. Durante este tiempo, Garvin se ha enfocado en la pintura, escritura y tomarse un descanso de la industria de los videojuegos. De igual forma, le agradece a Shuhei Yoshida, Jeff Ross, y a todos los empleados de Bend Studio, por su compañía durante los últimos 20 años.

Hi all, a quick announcement: I haven’t spoken about this before for various reasons, but I’m no longer with Bend Studio and haven’t been for over a year. Since Days Gone shipped, I’ve been focusing on personal projects: painting, writing, publishing … (1 — John Garvin (@John_Garvin) December 1, 2020

Por su parte, Jeff Ross ha comentado que esta será su última semana en Bend Studio. Aunque por el momento se desconoce cuál será el futuro de este desarrollador, Ross ha mencionado que planea mudarse a Chicago cuando sea posible. Recordemos que en este estado se encuentran varios estudios importantes, como NetherRealm. Esto fue lo que comentó Ross en Twitter:

“Esta es mi última semana en PlayStation y Bend Studio. Estoy increíblemente orgulloso de todos los juegos que tuve la oportunidad de hacer, pero también espero con ganas los nuevos desafíos que se presenten. Daré a conocer mis planes más adelante, pero me mudaré a Chicago una vez se calme la situación del COVID”.

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone — Jeff Ross #DaysGone #PlayStation5 #Sony (@JakeRocket) December 1, 2020

Por el momento no hay información relacionada con el futuro de estos dos desarrolladores, pero es seguro que veremos más de ellos. Por su cuenta, Bend Studios sigue trabajando en un desarrollo AAA, del cual se desconoce mucho por el momento. En temas relacionados, información filtrada revela que los juegos firts party prosperan a lo grande en PlayStation.

Vía: John Garvin y Jeff Ross