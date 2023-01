¿John Carpenter podría dirigir la rumoreada película de Dead Space?

Desde hace tiempo se ha rumoreado que una película de Dead Space, misma que podría deslindarse de las versiones animadas que se lanzaron a lo largo de los años. Y mediante un comentario del consagrado director uy fanático de esta saga, John Carpenter, se interpretó que esta cinta era una realidad, algo que tal vez no fue muy acertado.

Esto es lo que comentó al medio conocido como Variety:

No, no, no. No puedo creer cómo se propagó eso. Soy un gran fanático de los videojuegos, así que jugué todos los juegos. Estaba abajo mirando las nuevas cámaras digitales, la RED, y casualmente le mencioné a les dije que me encantaría hacer una película de ‘Dead Space. Eso simplemente pasó, y todos dijeron: ‘Oh, ¿cuándo lo vas a hacer?’ No lo haré. Creo que ya tienen a otro director involucrado. Y no me han pedido que lo haga. Así que hasta que alguien me lo pida, no lo haría. Pero hay una nueva versión de ‘Dead’. El videojuego saldrá en enero, y yo estoy ahí.