Jeff Ross, co-director de Days Gone, se disculpa por los comentarios de John Garvin

Hace un par de días, John Garvin, co-director de Days Gone, mencionó que aquellos que no compraron el juego de Bend Studios a precio completo no tienen derecho a quejarse de que este título no tenga una secuela. Estas declaraciones no fueron del agrado de los fans, incluso Jeff Ross, el otro co-director de esta entrega, no está de acuerdo con los comentarios que emitió su ex-compañero.

Durante su plática en el podcast de David Jaffe, creador de God of War, Garvin mencionó que al comprar un juego a su precio completo estás apoyando al equipo de desarrollo y enviando el mensaje correcto a los altos ejecutivos. Sin embargo, su aproximación fue algo agresiva, resultando en personas ofendidas. De esta forma, Ross pidió disculpas por los comentarios de Garvin en un par de tweets sobre la campaña de Change.org para Days Gone 2.

Esto fue lo que comentó Ross al respecto:

“El otro dijo ‘precio completo’; solo quiero hacer crecer la base de fans, sin importar cómo”.

The other guy said full price. I just want to grow the fanbase, no matter what — Jeff Ross (@JakeRocket) April 20, 2021

“Él no estaba hablando por mí”.

He wasn't speaking for me — Jeff Ross (@JakeRocket) April 19, 2021

Mientras que Garvin se muestra irritado por toda la conversación sobre Days Gone y su secuela, Ross está dispuesto a hacer lo necesario para hacer de la segunda parte una realidad, aunque es posible que ninguno de estos dos directores esté involucrado en dado caso de que Days Gone 2 llegue a PS5 en un futuro.

Vía: Jeff Ross