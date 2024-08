Jefe de Sonic Team dice que Shadow no se parece a Vegeta

Desde que Sonic Adventure 2 llegó al mercado, la gente no ha parado de mencionar que el personaje principal dentro de dicha entrega, Shadow, tiene muchas similitudes con alguien del mundo del anime, Vegeta, y eso se debe al comportamiento serio que tiene y también la especie de redención en la que pasa de villano a héroe. Eso mismo ha llevado a pensar ya como un hecho que se inspiraron del Saiyajín para darle forma al erizo oscuro, y ahora que se acerca su momento de brillar en cines ya salieron nuevas declaraciones.

Dentro de una nueva entrevista con el jefe de Sonic Team, Takashi Iizuka, ha salido al tema la relación que puede tener Shadow con el príncipe de la raza guerrera, y ha comentado que no tienen para nada similitudes, pues por un lado, la creación de Akira Toriyama se vuelve amigo de Gokú con el tiempo, y en el caso del rival del erizo azul, este nunca llega ese punto, aliado es a lo más que podría denominarse. Algo que puede tener sentido, ya que en la serie de Prime de Netflix parece más como antihéroe.

Aquí lo mencionado por este:

Así que sí, hay algunas maneras en que la gente interpreta a Shadow que no es como el equipo está pensando. Creo que el más grande, si miras en línea, todo el mundo dice que es Vegeta de Dragon Ball.

Vegeta realmente comienza como un enemigo y luego se convierte en un amigo y un aliado y una especie de luchador por la justicia y está tratando de salvar al mundo. Shadow no es así. Shadow está haciendo lo suyo, no es amigo de Sonic, y le gusta hacer lo que él considere correcto, o lo que tiene que hacer. Y no es como, “Bueno, vale, solíamos ser enemigos, pero ahora somos amigos”. Vamos a salvar el mundo. No es ese tipo de personaje, y [no] quiero que sea ese tipo de personaje.

Así que cuando la gente está siempre en línea diciendo, “Oh, es Vegeta”, es como, no es Vegeta.