James Gunn niega tener problemas con Henry Cavill

Estas últimas semanas han sido toda una polémica en la división de películas de DC Cómics, dado que hace no mucho se confirmó la cancelación de películas como Wonder Woman 3. Y justamente circulaban rumores de que se habría cancelado el regreso de Henry Cavill como Superman, y el culpable de esto sería el nuevo CEO, James Gunn.

Sin embargo, detrás de algunas quejas en redes, el director declaró totalmente lo contrario, dado que mediante la plataforma de Twitter le respondió a los fans que la saga de Superman es la prioridad más grande de la empresa. Eso significa, que el actor aún estaría en camino para volver, algo que ya se había estipulado meses atrás con el estreno de Black Adam.

Yes of course. Superman is a huge priority, if not the biggest priority.

Vale la pena mencionar, que hace un tiempo se comentó que a James Gunn le desagrada Cavill, algo que afirmaba una figura pública como The Den of Nerds, y eso mismo llevó a los usuarios a preguntar al director por esto. Sin embargo, al poco tiempo desmintió esta información, por lo que la participación del actor sigue intacta para el hombre de acero.

So weird. You seemed so plugged in! Anyway, I just had forty people reach out to me to say you just got kicked out of your Mom’s basement. So sorry, man.

— James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022