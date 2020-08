A pesar de que el DC FanDome aún está a un par de semanas de distancia, James Gunn ha compartido el día de hoy el logo oficial de The Suicide Squad, y lo hizo en diferentes idiomas. Aquí podemos ver una inspiración en el trabajo de John Ostrander, quien participó en varios comics del Escuadrón Suicida en los años 80’s.

#TheSuicideSquad team just got me these amazing new official title treatments for my birthday. And the cast and I have so much more to show you guys on Aug 22 at https://t.co/ioRsge6g7f. See you there! 💥 #DC #DCFanDome @SuicideSquadWB pic.twitter.com/OwGc7nnkG2

— James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020