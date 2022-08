James Earl Jones se vuelve tendencia en redes sociales

Uno de los actores más queridos en el universo de Star Wars es James Earl Jones, quién en su momento le prestó su voz al icónico villano de la franquicia estelar, este es claramente Darth Vader. Y ahora, el nombre de este intérprete de personajes se ha vuelto tendencia en las redes sociales, y la razón es motivo de alegría para todos sus seguidores en el mundo.

Y es que no pasó ningún tipo de accidente o algo parecido, dado que que solo se está haciendo un especie de homenaje por todos los años que lleva trabajando en el medio. Incluso, Jones ha regresado en series nuevas como el villano, poniendo su voz para Vader en la serie de Obi-Wan, noticia que en su momento le alegró a los más fanáticos.

Aquí algunas publicaciones de usuarios:

THANK YOU TWITTER for clarifying why James Earl Jones is trending, I can't afford another heart attack pic.twitter.com/lynFaNymU2

When I see James Earl Jones trending, but it's just because people are talking about how awesome he is… pic.twitter.com/oXzCuiQgzS

James Earl Jones is trending and I just had to triple confirm that it is only because James Earl Jones is thee icon. Thee Great. King of Kings. Voices of Voices.

I do not play when it comes to James Earl Jones. pic.twitter.com/fOxTZZqqLN

— LexiBSpeaks (@LexiBSpeaks) August 19, 2022