It Takes Two, el siguiente juego del creador de A Way Out, ya tiene fecha de lanzamiento

Josef Fares, la mente creativa de A Way Out y fundador del estudio Hazelight, ha revelado que su próximo juego, It Takes Two, estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de marzo de 2021. Para celebrar este gran anuncio, se liberó un nuevo tráiler del título, el cual se transmitió durante The Game Awards.

Esto fue lo que comentó Fares respecto a su nuevo proyecto:

“Hemos tomado todos nuestros aprendizajes de nuestros juegos anteriores y hemos aumentado la calidad, uniendo la narrativa y las mecánicas de juego, para crear una experiencia que llevará el género al siguiente nivel. Los jugadores atravesarán desafíos locos en un mundo fantástico que no se parece a nada a lo que hayan visto. ¡Será completamente diferente de lo que la gente espera de un juego cooperativo!”

De manera similar a A Way Out, EA ofrece un pase de amigo para este título, donde puedes jugar con cualquier persona, siempre y cuando alguien sea el poseedor del juego. Entonces, si compras una copia de It Takes Two y tu amigo no la tiene, aún puedes invitarlo a jugar contigo, lo cual es útil, considerando que esta experiencia es solo cooperativa.

De igual forma, se ha confirmado que aquellos que adquieran la versión de PS4 y Xbox One, tendrán la oportunidad una mejora gratuita para PS5 y Xbox Series X|S respectivamente. It Takes Two llegará a consolas y PC el próximo 26 de marzo de 2021.

Vía: EA