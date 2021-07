“Hypermotion“, la tecnología basada en inteligencia artificial que Electronic Arts ha implementado en su más reciente versión de FIFA. Sin duda avivará la pasión por el futbol (virtual) y los eSports. De hecho, FIFA 22 cuenta con figuras importantes del futbol mexicano como Jorge Campos.

Sus colores y talento marcaron a toda una generación. 🧤🇲🇽

Ahora Jorge Campos es uno de nuestros Héroes #FUT. Espéralo en #FIFA22 https://t.co/ccjGZ0KtSe pic.twitter.com/ZKAUqSzAOL — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) July 16, 2021

¿Qué es el hypermotion ?

Una nueva apuesta para la PlayStation que consiste en el análisis en tiempo real (o aprendizaje automático) para recrear escenas realistas del futbol. ¿A qué nos referimos con realistas? Esta tecnología ha analizado cientos de horas de juego de partidos a nivel mundial. Para cada jugador ha analizado sus gambetas, sus chilenas, sus cabezazos. También ha analizado la interacción entre jugadores con sus rivales y aliados; las tensiones dentro del juego, entre un sinnúmero de parámetros.

El resultado es una ambientación de jugadas realistas que continuaría nutriéndose día a día con cada copa o torneo mundial.

Tecnologías involucradas

Víctor Ayora, de Movistar eSports explica las dos tecnologías involucradas en el hypermotion.

Por un lado, tenemos la captura de movimiento a gran escala. Es decir, en lugar de grabar a jugadores en un estudio, quienes interpretan ciertas jugadas o pases (así se hizo para anteriores entregas de FIFA), se analizan jugadas en partidos reales.

Por el otro lado, estaría la tecnología del machine learning. Es decir, el aprendizaje automático. Así, hypermotion continúa analizando las jugadas e interacciones de los jugadores de verdad para proveer una experiencia de juego cada día más inmersiva. No solo eso, esta tecnología predice los escenarios posibles tras ciertas interacciones en el juego, lo que haría que los “ánimos” del partido se emulen lo más natural posible. Por ejemplo, en un saque de meta, cada jugador podría reaccionar distinto mientras visualiza la trayectoria del balón.

Como resultado, el FIFA 22 tiene más de 4000 nuevas animaciones.

Experiencia de juego

Victor Ayora ya jugó la FIFA 22. Resultó sorprendente para él los cambios del nuevo juego de EA a nivel de la línea de defensa. Los zagueros trabajan mucho mejor como equipo, lo que hace más complicado filtrar pases para llegar al gol.

En el ataque también hay cambios. Por ejemplo, en un tiro de esquina, los jugadores reaccionarán de manera diferente y específica para poder dar el cabezazo.

Según Ayora, “los delanteros manejados por la inteligencia artificial tomarán hasta seis veces más decisiones por segundo que en anteriores entregas [de FIFA].”

Hypermotion, pero solo en algunos dispositivos

La noticia que ha decepcionado a fans alrededor del globo: el hypermotion NO está disponible en PC. Esto debido a que, según EA, esto aumentaría los requisitos mínimos de las máquinas para jugar al FIFA 22, lo que no sería positivo para muchos gamers. Esta justificación, sin embargo, no convence a los expertos.

Así las cosas, el hypermotion solo está disponible en Xbox Series X y PlayStation 5. Los jugadores de Nintendo Switch tienen la versión “Legacy” que no ha gustado para nada a los fans en las últimas entregas de FIFA. En Xbon One y en Play Station 4 se aplican las últimas mejoras del juego, pero no hay hypermotion.

Con todo, la FIFA 22 promete ser un juego fantástico, que además podría sumarse a la nueva generación de apuestas en eSports