Se viene una nueva colección física de Ori para el Switch

El distribuidor de juegos físicos, iam8bit, acaba de anunciar el lanzamiento de una colección de Ori para el Nintendo Switch, la cual se está haciendo en colaboración con Moon Studios, Xbox Game Studios y Skybound Games. Además de incluir los dos juegos de la saga, también viene con otros detalles interesantes.

Titulada oficialmente como Ori: The Collection, estará disponible el próximo 12 de octubre a un precio de $49.99 dólares e incluirá Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps en un solo cartucho. También está acompañado por dos soundtracks digitales y seis tarjetas coleccionables.

De igual forma, iam8bit también anunció un relanzamiento para la Edición de Colección de Ori que también incluye los dos juegos (por separado) y varios otros artefactos. Estará disponible por $149.99 dólares y la puedes precomprar en el siguiente enlace.

Via: Skybound Games Europe