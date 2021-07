J.K. Simmons sería el Comisionado Gordon otra vez

Hace un par de semanas se reveló que Leslie Grace será la encargada de interpretar a Bárbara Gordon en la película de Batgirl para HBO Max. De esta forma, los fans se preguntan quiénes serán los demás actores que participarán en esta cinta. Bueno, un reporte ha señalado que J.K. Simmons está en pláticas para interpretar una vez más al Comisionado Gordon.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, J.K. Simmons podría darle vida al padre de Batgirl durante la próxima cinta del DCEU. Por el momento no hay una respuesta clara por parte del actor. Recordemos que Simmons interpretó al Comisionado Gordon en Justice League, en donde solo apareció por un par de segundos. De esta forma, la siguiente producción de Warner Bros. nos podría dar una mejor idea de esta interpretación del personaje clásico de los cómics.

Este no será el único Comisionado Gordon que veremos en un futuro. Para The Batman, Jeffrey Wright será el encargado de darle vida a este personaje. Junto a esto, recordemos que Gary Oldman nos mostró otra versión de este policía durante la trilogía de The Dark Knight. Esperemos tener más información sobre Batgirl en un futuro.

