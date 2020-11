Insomniac reitera que Ratchet & Clank: Rift Apart es exclusivo de PS5

Aunque anteriormente Sony dijo que muchos títulos de PS5 ya no llegarían a PS4, parece que ese no será el caso con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West, sin embargo, si esperabas jugar Ratchet & Clank: Rift Apart en tu consola actual de Sony, entonces te tenemos malas noticias… otra vez.

Vía Twitter, Insomniac Games reiteró que esta nueva entrega en su aclamada franquicia solo estará disponible en PS5:

“Es exclusivo de PS5”

It’s a PS5 exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) November 2, 2020

Era fácil asumir que Rift Apart también podría llegar al PS4 debido a lo que sucedió con Miles Morales, pero parece que la única manera de disfrutar este nuevo juego será a través de nuestro PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero anteriormente sus desarrolladores mencionaron que debutaría en la ventana de lanzamiento del PS5, así que no nos queda mas que esperar.

Fuente: Insomniac Games