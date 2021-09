Insider revela los planes de Nintendo para 2022

2022 está a un par de meses de distancia, pero la gente no puede esperar para ver que nos entregará Nintendo el próximo año. Con títulos como Splatoon 3 y la secuela de Breath of the Wild, los siguientes 12 meses lucen prometedores. Ahora, un insider ha compartido información sobre los planes de la Gran N en 2022.

De acuerdo con Leaky Pandy, Nintendo estaría planeando el lanzamiento de una nueva IP, así como dos juegos en colaboración con Koei Tecmo. Junto a esto, es probable que por fin veamos algo más sobre Bayonetta 3 y Metroid Prime 4. Esto fue lo que comentó el insider al respecto:

NS 2022 should be a key year for Nintendo. They will be planting the seed of a new wave of evergreen titles to make the platform flourish in the second half of its life cycle.

It's also exciting to hear about new IP but it remeins to be seen how they introduce it.

— LeakyPandy (@LeakyPandy) August 31, 2021