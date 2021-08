Inesperadamente, PUBG cambia de nombre

PUBG ya no solo será un battle royale. Krafton, la compañía responsable por esta serie, está haciendo todo lo posible por expandir este universo. Desde secuelas, hasta spin-off que se llevan a cabo en géneros completamente diferentes. De esta forma, el nombre del juego que lo inició todo ha cambiado para reflejar el futuro de la propiedad.

De manera inesperada, se ha revelado que PlayerUnknown’s Battlegrounds ahora será conocido como PUBG Battleground, un nombre que suena algo redundante, pero, como lo señala un representante de la compañía, tiene sentido. Esto fue lo que se comentó en una entrevista con PC Gamer:

“Krafton busca expandir de forma activa la marca PUBG a través de una variedad de nuevas experiencias ambientadas en su universo. Renovar la marca de PlayerUnknown’s Battlegrounds como PUBG Battleground es solo el primer paso para materializar esta visión. Los próximos títulos de la franquicia llevarán el nombre de PUBG, tal como puede verse en PUBG: New State”.

Junto a PUBG Battlegrounds y a PUBG: New State, también está en desarrollo The Callisto Protocol, un survival-horror que se desarrolla en el futuro lejano de este universo. De igual forma, Project Cowboys y Project Titan están en producción, aunque no hay mucha información de estos juegos por el momento.

Sin duda alguna, el cambio de nombre es algo raro, pero es entendible considerando los planes que Krafton tiene para el futuro de la serie. En temas relacionados, esta compañía ya está en la bolsa.

Vía: PC Gamer