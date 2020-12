Imágenes filtradas confirman a la actriz que interpretará a Kate Bishop en la serie de Hawkeye

Como sabrán, una de las series de Marvel para Disney+ es Hawkeye. Aunque por el momento se desconoce mucho sobre este proyecto, recientemente se filtraron un par de imágenes que confirman el inicio de la producción, así como a la actriz que interpretará a Kate Bishop, la co-protagonista del show.

Aunque fue el actor Jeremy Renner, quien interpreta al titular Hawkeye, el que reveló el inicio de la producción con una foto en su cuenta de Twitter, una serie de filtraciones han confirmado que la actriz Hailee Steinfeld le daría vida a Bishop en esta adaptación. Este era un rumor que circulaba en internet desde hace meses y, pese a que Disney o Marvel no han dicho algo oficial, el traje que porta la actriz parece asegurar su papel.

Steinfeld no es extraña al mundo de los superhéroes, ya que interpretó a Gwen Stacy en Into the Spider-Verse. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno para Hawkeye, el hecho de que las grabaciones ya han comenzado, podría ser una indicación de que la serie llegaría a Disney+ en algún punto del siguiente año.

En temas relacionados, el personaje de Kate Bishop llegará a Marvel’s Avengers en un par de días. De igual forma, los derechos de Daredevil han regresado a Marvel, y los fans peticionan para salvar su serie.

Vía: GameSpot