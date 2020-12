Brie Larson y Gal Gadot serán presentadoras en The Game Awards

The Game Awards vuelve a expandir su catálogo de presentadores. Además de Tom Holland y Eddie Vedder, se ha confirmado que dos actrices se sumarán a la gran noche de los videojuegos la próxima semana.

Por medio de la cuenta oficial de The Game Awards en Twitter, se ha confirmado que Brie Larson, conocida por su papel como Captain Marvel, y Gal Gadot, quien interpreta a La Mujer Maravilla en el DCEU, formarán parte de la premiación de Geoff Keighley.

Next Thursday, @GalGadot , star of the upcoming @WonderWomanFilm joins #TheGameAwards as a presenter. Streaming live December 10 everywhere. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6

Por el momento se desconoce si las actrices serán las encargadas de revelar algún proyecto secreto, o solo entregarán algún premio. Sin embargo, es interesante ver como las personalidades de Hollywood cada vez más se interesan por los videojuegos. Por ejemplo, Brie Larson ha protagonizado varios comerciales de Nintendo, y ha mencionado que desea protagonizar una película de Metroid.

#TheGameAwards is proud to welcome @brielarson as a presenter live next Thursday during video game's biggest night! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz

— The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2020