Ian McKellen cae del escenario y es hospitalizado

Uno de los actores mejor reconocidos del mundo del cine, sobre todo de corte medieval, es Ian McKellen, quien gracias a sus actuaciones en películas del universo de El Señor de los Anillos ha logrado destacar, pero también por haber sido de los principales exponentes en Marvel cuando X-Men arrancó a tomarse las cosas más en serio. Sin embargo, hace poco se ha reportado algo inesperado en torno al artista, y es que ha tenido que ser hospitalizado debido a cierto incidente.

Mediante una de las funciones de Player Kings, puesta en escena en la que participa McKellen, se dio una escena de pelea que requería mantener el equilibrio, desgraciadamente el actor la perdió y cayó el escenario, por lo que al acto se llamó a urgencias y lo llevaron al hospital más cercano del teatro. Debido al incidente, los asistentes tuvieron que ser desalojados del lugar, cancelando así algunas funciones para más adelante en cuanto a días posteriores.

Un miembro de la audiencia le dijo a los medios que el incidente fue muy impactante. Añadiendo que espera que vaya a estar bien, el cual pidió de forma inmediata ayuda cuando la gente notó que ya no estaba en el lugar para los actores. No se ha reportado nada más sobre lo que paso, por lo que posiblemente sea una lesión recuperable y que no haya dejado secuelas mortales en el actor de 85 años de edad.

Acá la descripción de McKellen:

Ian McKellen es un renombrado actor británico conocido por su versatilidad y talento tanto en teatro como en cine. Nació el 25 de mayo de 1939 en Burnley, Lancashire, Inglaterra. McKellen ha tenido una carrera prolífica que abarca varias décadas y ha interpretado una amplia gama de personajes en diversas producciones. En el teatro, McKellen ha sido aclamado por sus interpretaciones en obras de Shakespeare y otros clásicos, destacándose en papeles como Macbeth y el Rey Lear. Es un miembro prominente de la Royal Shakespeare Company y ha recibido numerosos premios por su trabajo teatral. En el cine, es ampliamente reconocido por sus papeles en franquicias populares. Interpretó a Gandalf en las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, dirigidas por Peter Jackson, y a Magneto en las películas de “X-Men”. Estos roles le han otorgado fama internacional y le han permitido ganar una legión de seguidores. Además de su carrera en el entretenimiento, Ian McKellen es un conocido activista por los derechos LGBTQ+. Ha sido abierto sobre su orientación sexual y ha trabajado incansablemente para promover la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Por ahora, no hay noticias sobre un estado de salud peligroso.

Vía: BBC

Nota del autor: Menos mal que no han reportando nada más, eso indica que el señor McKellen debe estar bien dentro de la que cabe la expresión. Entonces, será cuestión de tiempo para que nos den una actualización.