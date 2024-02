Hulk no tendría una película en solitario del UCM

Es bien sabido que en el UCM el personaje de Hulk se ha mantenido al margen, haciendo únicamente apariciones en películas de otros protagonistas y claro, también en los diversos crossovers de Avengers donde ha sido vital hasta para hacer el mítico chasquido que devuelve a todos a la vida en Endgame. Sin embargo, desde la cinta de 2008 con Edward Norton no hemos visto otra cinta del sujeto verde, y ahora que Mark Ruffalo tiene el papel, parece que aún no hay esperanzas de tener películas individuales.

Mediante una nueva entrevista el actor comentó que no hay manera de que veamos la cinta individual que tanto se espera, dado que es un tema en el que han indagado en múltiples ocasiones con el productor del UCM, Kevin Feige, asegurando que le darán desarrollo al personaje pero no podrán hacerlo en su propio show. Dejando claro que es algo que no se puede hacer, y eso se ha dicho desde años atrás, el tema de Universal tiene los derechos cinematográficos del mismo.

Aquí lo mencionado:

Kevin [me preguntó], ‘¿Qué te gustaría hacer?’ Él dijo: ‘¿Qué harías si tuvieras una película independiente de Hulk?’ Y dije: ‘Bueno, me gustaría llevarlo de un maníaco furioso a una especie de personaje integrado’. Y él dijo: “Está bien, haremos eso en el transcurso de cuatro películas. Nunca te daremos un Hulk independiente, entendámoslo, no es mi intención reventar tu burbuja… pero eso no va a suceder.

Aquí una descripción más clara de por qué Hulk no tendrá su película:

Antes de que Marvel Studios fuera adquirido por Disney, los derechos cinematográficos de Hulk estaban en manos de Universal Pictures. Aunque Marvel Studios recuperó los derechos de producción del personaje, Universal aún retiene los derechos de distribución de cualquier película en solitario de Hulk. Esto complica la posibilidad de que Marvel Studios pueda producir una película sin tener que negociar con Universal.

Recuerda que puedes ver a Hulk en las cintas de Avengers y Thor: Ragnarok.

Vía: IGN

Nota del editor: Es triste que no vaya a tener algún tipo de película en solitario, dado que es el único Vengador que nunca tuvo su protagonismo. Se hablaba de Planeta Hulk, pero el comentario de Ruffalo ha terminado por enterrar esa esperanza en los fanáticos.