Hoy se cumplen cinco años desde el fallecimiento de Satoru Iwata

Un día como hoy de 2015, la industria de los videojuegos lamentaba el sensible fallecimiento de Satoru Iwata a sus 55 años de edad, quien fuera presidente de Nintendo desde el año 2002 y llevaba en la compañía desde 1980.

Iwata demostró ser un apasionado por los videojuegos desde joven, y fue esa misma pasión la que lo llevó a crear HAL Laboratory, uno de los estudios más grandes de Nintendo, responsables por el desarrollo de juegos como Kirby y BOXBOY. Al demostrar su potencial con este estudio, Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquel entonces, solicitó la ayuda de Iwata para impulsar el crecimiento de la empresa. Fue tanto el éxito de Iwata, que Yamuachi lo nombró su sucesor para el cargo.

Iwata también gozó de mucho éxito como presidente de la compañía, presenciando el lanzamiento del Nintendo DS y Wii, así como el Nintendo 3DS y Wii U. Antes de su fallecimiento, Iwata también contribuyó con el desarrollo del Switch, que como sabemos, es una de las consolas más exitosas de la compañía hasta ahora. Sin embargo, el legado de Iwata va mucho más allá; convirtiéndose en una fuente de inspiración para cientos de desarrolladores en todo el mundo.

Reggie Fils-Aimé, otro de los grandes ejecutivos de Nintendo, le dedicó unas cuantas palabras a su viejo mentor y amigo:

Five years ago my boss, mentor and friend #SatoruIwata passed away. His words and creations touched so many of us. I continue to think about him every day. pic.twitter.com/QbJzjePHjM

— Reggie Fils-Aime (@Reggie) July 11, 2020