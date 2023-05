Hoy nueve de mayo se celebra “El día de Goku”

Cada día se celebra algo. Si el 4 de mayo fue el Día de Star Wars (May the 4th be with You), ahora es el turno de Dragon Ball. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Goku, un momento ideal para recordar por qué se eligió esta fecha para acomodar las celebraciones. No es que la fecha esté relacionada con algún evento específico en la historia de Goku y sus amigos, pero hay una razón por la cual se ha elegido este día en particular.

El sitio web oficial de Dragon Ball lo explicó de manera sencilla. El Día de Goku es un evento registrado por la Japan Anniversary Association desde 2015 (sí, hay una organización que lleva un registro de aniversarios en Japón). Entonces, ¿por qué el 9 de mayo? La fecha y los números 5 y 9 pueden no decir nada a simple vista, pero el hecho es que estos números en japonés se leen “Go” 五 (cinco) y “Ku” 九 (nueve), respectivamente. ¡Qué imaginativo!

En anticipación al Día de Goku, varios videojuegos de la saga están disponibles a precios reducidos. Dragon Ball Xenoverse, uno de los títulos más largos, está disponible por $4.99 USD en la tienda de PlayStation. Dragon Ball FighterZ, el juego de lucha galardonado de Arc System Works, también se puede encontrar a un precio muy atractivo, al igual que Dragon Ball Z: Kakarot. La producción de Cyberconnect 2 es un RPG por turnos que abarca toda la historia de la saga desde el ataque de los Saiyajins hasta la resurrección del monstruoso Bu.

Bandai Namco está trabajando en un nuevo videojuego de la saga. Dragon Ball: The Breakers está concebido como un título multijugador asimétrico en el que siete sobrevivientes deben sobrevivir a un gran villano, también controlado por un jugador.

Tanto el manga como el anime de Dragon Ball Super continúan con nuevas aventuras de Akira Toriyama y Toyotaro.

Vía: Meristation

Nota del autor: ¿Muy parecido al día de Mario no? Me agradan estos detalles y me agrada que podamos celebrar estos días, siempre es una experiencia encontrarte a alguien que porte un artículo para demostrar que está celebrando un día que no todos conocen. Lo cual me recuerda, ¿ya tienen su toalla lista?