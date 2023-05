Horizon celebra más de 32 millones de copias vendidas.

Hasta el 16 de abril de 2023, la franquicia de Horizon ha vendido más de 32.7 millones de unidades en todo el mundo, de las cuales Horizon Forbidden West ha vendido más de 8.4 millones de unidades. Millones de personas en todo el mundo han descubierto Horizon gracias a los servicios de suscripción e iniciativas de PlayStation, incluyendo PlayStation Plus y Play at Home. En total, es un hito que nunca imaginamos posible hace veinte años cuando comenzamos a hacer juegos.

Esta recepción ha sido abrumadora y estamos agradecidos a la comunidad por el amor y apoyo continuo hacia la franquicia. Nosotros, en Guerrilla, nos sentimos afortunados de presenciar ese apoyo todos los días: compartimos fanart y cosplay de la comunidad. Quiero que todos sepan que estamos completamente asombrados por su entusiasmo.

Noclip lanzó un documental que cubre toda la historia de cómo Horizon llegó a ser una de las franquicias más importantes para PlayStation en la actualidad. Básicamente, abrimos el debate al equipo. Les preguntamos qué querían hacer.

Sabíamos que debía ser increíble, impresionante y esperanzador. La idea de Horizon en sí misma surgió de una idea visual de estas tribus primitivas que luchan por sobrevivir en un paisaje exuberante dominado por grandes máquinas, mucho después del colapso de nuestra civilización actual. Y queríamos una protagonista icónica digna de una franquicia. La presentación tenía todo eso. Pero los detalles de la historia surgieron más adelante.

Cuando la producción terminó, aunque estábamos orgullosos de lo que estábamos creando con Horizon Zero Dawn, todos sentimos cierta ansiedad. Una vez que lo muestras al mundo, ¿le gustará a la gente? ¿Lo odiarán?

El primer indicio de que realmente podríamos tener algo fue cuando Hermen Hulst (entonces director gerente de Guerrilla, ahora jefe de PlayStation Studios) reveló el primer tráiler.

Imaginemos esto: E3 en 2015. Tras bastidores, habíamos estado trabajando secretamente en Horizon Zero Dawn durante varios años, pero ahora íbamos a mostrárselo al mundo.

Mientras esperábamos en la fila para entrar al salón de 5000 asientos donde se llevaban a cabo los eventos de PlayStation, me volteé hacia Hermen y dije: “¿Y si no funciona? ¿Y si toda la idea de personas de las cavernas luchando contra dinosaurios robot es demasiado absurda?”

Hermen me miró con una gran sonrisa y mientras entraba al salón del evento dijo: “Bueno, ¡demasiado tarde para preocuparnos por eso!”

Mientras se reproducía el tráiler, estábamos pegados a la reacción en vivo y nos quedamos impresionados por la apasionada respuesta.

Desde Horizon Zero Dawn, nuestro viaje con Aloy ha crecido. Con Forbidden West, analizamos cada aspecto del primer juego y lo mejoramos. Creo que se puede ver ese arduo trabajo en la emoción de los fans desde el lanzamiento. Pero durante la producción, estábamos creciendo mucho como equipo y como estudio.

Nuestro estudio ha crecido desde aquellos días iniciales de lucha hasta convertirse en un grupo masivo de cientos de talentosos desarrolladores. Y con nosotros, el mundo de Horizon también ha crecido. Los jugadores se han enfrentado cara a cara con nuestras máquinas impresionantes en realidad virtual con Call of the Mountain. Los cómics y los juegos de mesa están expandiendo el mundo.

Por supuesto, no podemos pasar por alto el impacto significativo que nuestra dedicada comunidad ha tenido en nuestros juegos, estudio y personas a lo largo de los años. Guerrilla no estaría donde está hoy sin el apoyo de nuestros jugadores.

Por último, me gustaría compartir que estamos emocionados de que las aventuras de Aloy continúen. Su última misión la lleva a las ruinas de Los Ángeles en Horizon Forbidden West: Burning Shores, y estamos ansiosos por que descubran hacia dónde irá a continuación.

Vía: PlayStation Blog

Nota del editor: Debo confersar que cuando lo ví por primera vez, la idea de Horizon me pareció extraña y pensé que no sería el tipo de juego que me atraería. Hoy estoy súper obsesionado con estos juegos. Me da gusto que Guerrilla tenga una franquicia tan importante en la actualidad.