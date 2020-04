Hoy celebremos el 31 aniversario del lanzamiento del Game Boy en Japón

Hoy es un día especial. No es cualquier 21 de abril, ya que hace exactamente 31 años salió al mercado japonés el original Game Boy. Así es, la más icónica consola portátil celebra el día de hoy su aniversario. Esta consola logró expandir la popularidad de Nintendo durante los 90’s y alberga uno de los catálogos más interesantes, con algunas de las series más importantes de la Gran N haciendo acto de presencia, y otras surgiendo en este ladrillo gris.

El Game Boy llegó al mercado japonés el 21 de abril de 1989, y fue Gunpei Yokoi el arquitecto encargado de la creación de esta portátil. Juegos como Tetris, Super Mario Land, Pokémon Red and Blue, Kirby’s Dream Land y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, son solamente unos cuantos títulos que forman parte de los más de mil juegos que posee esta consola.

Aunque el Game Boy fue criticado por la falta de una luz interna en la pantalla, el correr sólo juegos de 8 bits, y el hecho de que los títulos sólo se encontraban disponibles en blanco y negro, la consola llegó a vender más de 87 millones de unidades, convirtiéndolo en uno de los mayores éxitos de Nintendo.

En 1998, el Game Boy Color llegó al mercado como una versión mejorada, aunque varios llegan a considerarlo otra consola aparte. Esta edición, como su nombre lo indica, tenía la capacidad de correr juegos a color. El verdadero sucesor de Game Boy llegó en 2001, en forma del Game Boy Advance, una consola portátil con la posibilidad de correr juegos de 32 bits, así como ser retro compatible con el GB original y la versión Color.

Le deseamos un fuerte cumpleaños al Game Boy y le damos las gracias Gunpei Yokoi, en donde se encuentre.