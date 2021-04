Hoy celebramos el aniversario número 32 del anime de Dragon Ball Z

Hoy, 26 de abril de 2021, se celebra el aniversario número 32 de Dragon Ball Z. Así es, fue en 1989 cuando el primer episodio de este amado anime se estrenó en la televisión japonesa. Por su parte, el manga de esta serie comenzó a publicarse en Weekly Shonen Jump en 1984.

Aunque Dragon Ball tuvo un buen éxito con el público, fue gracias a Z que la obra de Akira Toriyama obtuvo un alto reconocimiento a nivel mundial. De igual forma, esta continuación cambió bastante la estructura. En lugar de una serie de aventuras que no se conectaban del todo bien entre ellas, Dragon Ball Z nos presenta una serie de eventos que naturalmente evolucionan entre los diferentes arcos narrativos.

On this day in 1989, the first episode of Dragon Ball Z premiered. pic.twitter.com/yoUKP0nwle

— Toei Animation (@ToeiAnimation) April 26, 2021