La demo final de Resident Evil Village se extiende por una semana

Durante el más reciente Resident Evil Showcase, Capcom anunció una demo multiplataforma de Resident Evil Village que solo estaría disponible por un fin de semana previo al lanzamiento del juego. Esta decisión no fue del agrado de los jugadores, y tras una reconsideración, la compañía nipona anunció que estarán prologando este periodo de prueba por toda una semana.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Resident Evil compartió lo siguiente:

“Escuchamos su retroalimentación y estaremos extendiendo el periodo de disponibilidad para la última demo multiplataforma de Resident Evil Village.

We’ve heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021