Hoy celebramos el aniversario número 26 del lanzamiento del PS1 en Japón

Hoy en un día muy especial para los fans de PlayStation. En un día como el de hoy, 3 de diciembre, pero de 1994, Sony lanzó al mercado japonés el original PlayStation 1. De esta forma, la compañía que en su momento fue reconocida por los walkman, entró de manera oficial a la industria de los videojuegos, y actualmente es considerada una de los pilares de este medio.

Después de que el desarrollo de un SNES con lector de discos fallara, Sony decidió crear su propia consola y competir directamente contra Nintendo y SEGA. De esta forma, Ken Kutaragi fue el encargado de crear un hardware de 32-bits que fuera capaz de enfrentarse al N64 y Saturn, algo que logró con facilidad.

Actualmente, el PS1 es considerado una de las consolas mejor vendidas en la historia, con 102.49 millones de unidades a nivel global. Esto no debería ser una gran sorpresa, especialmente considerado la increíble galería de títulos que existían en esta plataforma. Desde Final Fantasy VII, pasando por la cinco entregas de Crash Bandicoot, hasta Castlevania: Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Silent Hill, Spyro the Dragon, Twisted Metal, Tomb Raider, Resident Evil, y muchos, muchos títulos más.

El primer gran éxito de Sony fue algo que se replicó con el PS2 y PS4. ¿Acaso sucederá lo mismo con el PS5?

Vía: OnThisDayInGaming