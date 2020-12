¿Dead Island 2 sigue en desarrollo? Deep Silver por fin habla al respecto

Han pasado seis años desde que Dead Island 2 fue revelado en E3 2014. Aunque muchos han perdido la esperanza de ver este título en sus manos, Deep Silver, los distribuidores de la primera entrega, ha mencionado que las puertas de esta secuela no se han cerrado.

Recientemente, un fan en Twitter le preguntó a Deep Silver sobre el estado de Dead Island 2. Al no tener una respuesta inmediata, otro usuario mencionó que simplemente debe de olvidar ese sueño y disfrutar de Dying Light. Sin embargo, de manera inesperada, la cuenta oficial del publisher respondió con:

We wouldn't be so sure about that! 😉

— Official Deep Silver (@deepsilver) December 3, 2020