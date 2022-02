A una semana del lanzamiento de Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha publicado un nuevo tráiler cinemático de la siguiente aventura de Aloy. Junto a esto, se ha revelado que las ventas de Horizon Zero Dawn han llegado a un nuevo hito que demuestran lo popular que ha sido esta propiedad.

De esta forma, se ha revelado que Horizon Zero Dawn ha superado las 20 millones de unidades vendidas. Es así que el trabajo de Guerrilla Games se suma a títulos como God of War (2018), The Last of Us, Uncharted 4 y Marvel’s Spider-Man en superar esta cantidad. Para celebrar, se compartió un tráiler cinemático de Horizon Forbidden West, que nos prepara para la aventura que llegará la próxima semana.

La última vez que se compartió información similar fue en 2018, cuando se reveló que Horizon Zero Dawn había superado las 10 millones de unidades. Esta cantidad fue duplicada en cuatro años, en parte gracias a la llegada de la Complete Edition en PC. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo le irá a la secuela en este apartado.

Congratulations to @Guerrilla on achieving these Horizon Zero Dawn milestones: 🎆 20+ million copies sold

⌛ 1+ billion hours played pic.twitter.com/yVr7bBFIHC — PlayStation (@PlayStation) February 11, 2022

Horizon Forbidden West llegará a PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver a este título corriendo en la consola de previa generación. De igual forma, esto es lo que durará la nueva aventura de Aloy.

Nota del Editor:

Estos son muy buenos números para una propiedad nueva. El trabajo de Guerrilla Games fue uno de los mejores del PS4, y la secuela parece superar en todos los aspectos al juego que vimos en 2017. Este es un gran momento para tener un PlayStation.

Vía: PlayStation