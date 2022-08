Aunque Hogwarts Legacy promete ofrecer la misma experiencia en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, recientemente se reveló que todos aquellos opten por la versión disponible en la consola de Sony obtendrán contenido único que no se podrá encontrar en otra plataforma.

Gracias a que las pre-órdenes de Hogwarts Legacy ya están disponibles en las tiendas digitales de PlayStation, los fans se dieron cuenta de que esta versión en particular nos dará acceso a una misión especial que solo podrás disfrutar en PlayStation 4 y PlayStation 5. Al darse a conocer esta información, las dudas comenzaron a surgir, y eventualmente tuvimos una explicación oficial.

Por parte de su cuenta oficial en Twitter, Chandler Wood, responsable de comunidad de Avalanche Software, señaló que este extra estará disponible para todos los jugadores de PlayStation, y no es algo que solo se podrá obtener por medio de las pre-órdenes. Esto fue lo que comentó:

The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-order. Pre-order on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon.

