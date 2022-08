Se filtra video de supuesto iPhone 14 en acción

Pese a que ya sabemos cuándo se llevará a cabo el siguiente Apple Event, en donde por fin se revelará de forma oficial el iPhone 14, esto no ha detenido a las filtraciones de arruinarle las sorpresas a esta compañía. De esta forma, recientemente se compartió de manera anticipada el primer vistazo en video a este dispositivo, el cual cuenta con una serie de novedades.

Por medio de una nueva filtración en el medio chino conocido como Weibo, se ha filtrado el supuesto primer video del iPhone 14 Pro en acción. Uno de los elementos que llaman mucho la atención, es que el color de la parte trasera cambia entre morado y azul dependiendo de la iluminación natural en la que se encuentre.

Purple only appears at certain angles.

source: https://t.co/K6WqjdBKgM pic.twitter.com/7fySSCoAN4

— DuanRui (@duanrui1205) August 25, 2022