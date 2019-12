He-Man tendrá una nueva serie animada en Netflix

De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, He-Man and the Masters of the Universe tendrá vida nueva a través de una serie animada en computadora para Netflix. Este programa servirá como un “socio de marca” a la ya anunciada serie en 2D Masters of the Universe: Revelation de Kevin Smith, además de la película live-action de Masters of the Universe.

Aún no hay muchos detalles al respecto, sin embargo tenemos una pequeña descripción de lo que podría tratarse este proyecto:

“En el planeta de Eternia, un joven y perdido príncipe descubre los poderes dr Grayskull y se transforma en He-Man, Master of the Universe. La clásica batalla entre He-Man y el malvado Skeletor alcanza nuevos límites pues tanto el héroe como el villano forjan nuevos y poderosos equipos. Una nueva generación de héroes peleando por el destino de todos. Al final, ¿quién se convertirá en Master of the Universe?”

Todavía no sabemos el aspecto que tendrá este héroe, pero el primer póster oficial nos da una idea de su diseño final.

Fuente: Deadline