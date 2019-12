¿Hay escena post-créditos en The Rise of Skywalker?

Star Wars: The Rise of Skywalker finalmente llegará a los cines este fin de semana, y con ella, concluirá la saga de los Skywalker. Aunque el equipo en Disney promete que este no será el fin de las historias de Star Wars, los espectadores esperan algún tipo de adelanto a manera de escena post-créditos sobre el futuro de la franquicia. Lamentablemente, te recomiendo no esperarte hasta el final.

El propio J.J. Abrams, director de la película, confirmó que no habría una escena post-créditos, sin embargo, The Rise of Skywalker podría no ser el final de la saga como la conocemos:

“La única manera en que eso no sea posible es si todos mueren. Debes asumir que la vida continuará más allá de todo. Pero esto fue un desafío de principio a fin. Sabíamos que sería realmente difícil trabajar en ella, el final de nueve películas. Queríamos que la gente sintiera que al final, su tiempo había valido la pena, que había algo más. Son ocho películas, ¿sabes? Debe sentirse que hay algo más allá, pero lo más importante, es que te haga sentir algo. Que te conmueva.”

Star Wars: The Rise of Skywalker también ha llegado a los videojuegos. Por ejemplo, en Fortnite puedes encontrar sables de luz y nuevos aspectos para tu personaje inspirados por la película, mientras que en Star Wars Battlefront II puedes encontrar nuevos modos de juegos, así como planetas.

Fuente: ComicBook