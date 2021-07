Aunque Snapchat ya no es tan popular en nuestro territorio como antes, lo mismo no puede decirse en los Estados Unidos. En territorio norteamericano esta es una de las aplicaciones más frecuentadas por los jóvenes, y HBO Max ha decidido aprovechar su popularidad para proyectar episodios completos de sus series sin costo alguno dentro de esta plataforma.

Available now, @Snapchat users in the U.S. can watch select episodes of @HBOMax’s award-winning programming virtually with others for free through Snap Minis – including the first episode of the hit new Max Original, @GossipGirl: https://t.co/PdsNXlBykj pic.twitter.com/YK1qb3VEPw

— Inside HBO Max (@InsideHBOMax) July 20, 2021